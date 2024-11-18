胸腔暨重症專科醫師黃軒近日分享，走在路上遇到以前從鬼門關搶救回來的年輕人，在他面前抽菸走過，心整個涼了，這名年輕人當初因為哮喘病發快死了，卻持續抽菸，可能讓哮喘症狀更嚴重，感到心寒「不要以為醫生每次都一定可以搶救回來」。

黃軒近日在臉書發文，醫生心也會涼的，當初這名年輕人哮喘病發快死掉，被他盡全力搶救回來，「你的老婆、家人，還一度質疑我的急救呢！」如今見到年輕人被救活卻持續抽菸，還從他面前走過去，真的心都涼了，殊不知在日常生活中抽菸的人罹患哮喘的風險，比非吸菸者高出約30～50％，且哮喘症狀更嚴重，包括持續性氣道炎症，和更頻繁的急性發作。

黃軒表示，不僅如此，吸菸還會導致支氣管擴張劑、類固醇等哮喘藥物的治療效果更差。他指出，哮喘是一種常見的慢性呼吸道疾病，全球約有2.62億人受其影響，統計顯示2019年全球約有45.5萬人因哮喘而死亡。

黃軒說，每次患者哮喘嚴重病發都是在死亡邊緣，病患的家屬也幾近崩潰邊緣，因為患者通常是兒童、青少年、60歲以下壯年，這些都是高風險的族群，感嘆搶救生命不容易「珍惜父母賜的一條命，不要以為每次的死亡邊緣，醫生一定可以搶救回來」。

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