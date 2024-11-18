中華隊在今年世界12強棒球賽寫下驚奇，昨天（17日）擊敗澳洲之後提前晉級四強複賽，此次擔任中華隊終結者的吳俊偉表示，收下最後一個出局數確定晉級之後，像總冠軍戰有點想哭的感覺，他也提到，這次中華隊在不被看好的狀況下做到了，喊話「那些不看好我們的人，可以回來看我們了嗎？」

吳俊偉昨天在9局下登板，雖失掉1分自責分，仍替球隊完成關門任務。吳俊偉首次參與一級國際賽，扛起終結者重任，預賽前兩戰對決韓國與多明尼加，吳俊偉也都擔綱最後一任投手，精彩拿下救援成功，幫助球隊贏球。

中信兄弟官方Youtube頻道釋出吳俊偉的受訪影片，他談到解決澳洲最後一位打者的心情，直說有點想哭，吳俊偉說：「心裡覺得很不可思議，從沒想過自己能在中華隊丟最後一個，最後一顆真的做到了，有點像冠亞軍的感覺，有點想哭想哭，因為很不容易。」

吳俊偉表示，「名單出來的時候，很多人都是不看好我們，那些不看好我們的人，你們可以回來看我們了嗎？我們會繼續努力，成為你們的驕傲。」

昨在4局上敲出兩分打點二壘安打，幫助中華隊從2比1擴大領先至4比1的曾頌恩也說：「大家都是在不被看好的狀況下進四強，因為不被看好就不用顧慮太多，上了場就是盡全力去拚，總教練也給我們正能量，告訴我們這是我們的故事，要自己創造我們的故事。」