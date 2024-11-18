中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀），擁有173公分高䠷身材及D級上圍，加上她自然不做作的個性，讓她深受球迷喜愛。而日前她也在社群公開2025年寫真桌曆的花絮短片，引起粉絲暴動。

從短今釋出的花絮短片中，一開始一雙修長的美腿入鏡，隨後鏡頭帶到全身，可見她綁著雙馬尾，戴著眼鏡，穿著側邊挖空的無袖高領上衣，搭配格紋百褶裙及中筒白襪躺在沙發上擺拍，而當她坐起身時，卻發現衣服側邊挖空處，似乎為避免太裸露遭檢舉而打霧處理。此外，她也曝光另一組她穿著正紅色連身裸背泳衣的造型，除無暇美背讓人驚艷外，正面胸口U字剪裁加上雙環設計，展現她的豐滿上圍。

短今搶先曝光2025年桌曆中的造型，側邊疑似怕太火辣而打霧處理。（圖／翻攝自短今IG）

短今曝光寫真桌曆花絮，網友大喊流鼻血了。（圖／翻攝短今IG）

短今透露第一次拍攝時，因為遇到颱風攪局而延期，「第二次不畏風雨，在艱困的環境之中，依然幫我產出漂亮的作品～真的很感動，2025是我加入兄弟第十年，很用心籌備這次的寫真桌曆，希望大家會喜歡噢！」

短今另外一套紅色泳衣造型也相當性感。（圖／翻攝自短今IG）

貼文曝光後，瞬間引起粉絲暴動，「這個辣度要上警告標語了」、「相信這只是前菜而已 」、「噴鼻血啦」、「這套也太犯規了」、「期待短今2025的年曆10本買起來」。更有網友開玩笑表示，這應該不能放在辦公室，「太害羞了，而且會被偷走！」