台股掛牌的陸股ETF，多檔開低走高，包括元大上證50(006206)、中信中國高股息(00882)、台新MSCI中國(00703)、中信中國50正2(00753L)、富邦恒生國企(00700)等。

新指引涵蓋14項具體條文，從以下四大層面全方位規範市值管理：一、市值管理定義：明確市值管理的範疇及核心目標。二、主體責任與義務：規範上市公司董事會等相關主體應履行的責任及義務。三、針對兩類公司要求：對主要指數成份股及長期破淨股制定特殊規範，促進價值合理回歸。四、禁止事項：杜絕虛假市值管理行為，維護市場公正與透明。

證監會指出，該指引旨在鼓勵上市公司在股價顯著偏離公司價值時，採取積極措施，維護股東權益並提升市場信心。具體措施可能包括增持回購、提升經營效率及強化投資者關係等，確保公司價值能夠在資本市場獲得充分體現。

市場分析認為，「市值管理14條」的推出，顯示官方對A股市場的價值回歸高度重視。此舉不僅為上市公司提供清晰的市值管理指導，更有助於改善A股市場的長期資本配置效率，進一步落實市場穩定發展基礎。