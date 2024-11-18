罷免許智傑連署總部發起人朱磊今（18）日正式宣布啟動「罷傑行動」，他不滿許智傑在鳳山26年卻讓鳳山發展退步，如今竟要帶職參選市長，若不自行辭職，就讓人民罷免請他滾蛋。（柯宗緯攝）

罷免許智傑連署總部今天（18日）正式成立。（柯宗緯攝）

民進黨高市鳳山區立委許智傑有意爭取2026高雄市長提名，但罷免許智傑連署總部發起人朱磊今（18）日正式宣布啟動「罷傑行動」，他不滿許在鳳山26年卻讓鳳山發展退步，如今竟要帶職參選市長，若不自行辭職，就讓人民罷免請他滾蛋。對此，許智傑說，會正面迎戰、不會畏懼。

朱磊自述，他在大陸出生，早年移民香港，2016年時因為肯定時任總統蔡英文，以港澳人民身分移民來台，後來輾轉落腳鳳山區居住3年多，但近年來他不滿民進黨「說一套、做一套」，還表裡不一，讓他失望透頂。

對於罷免許智傑理由，朱磊提到，許智傑從1998年當鳳山市代、議員、區長、立委，迄今26年，然而鳳山人口負成長，年輕人迫於生活壓力不敢生孩子，經濟成長、人均收入更遠低過全台平均水準，難道許智傑沒有責任嗎？

朱磊也狠酸，許智傑在今年連任選舉上演4次哭戲才艱苦獲勝，未料當選後，卻又準備落跑選高雄市長，「試問有經過30多萬鳳山市民同意嗎？當人民塑膠嗎？」他要許智傑乾脆請辭全心投入市長選戰，而不要霸占鳳山立委位置，卻沒有做事。

不過，根據現行選罷法規定，立委必須就職滿1年，才可以對其提出罷免。對此，朱磊表示，今天起展開連署籌備，預計明年2月後提出罷免案，目前僅有他孤軍奮戰，沒有其他政黨奧援，未來也將尋求志同道合者一起罷傑。

對此，許智傑表示，自己勇於面對罷免，但尊重人民提出罷免的權利，他相信自己的政績成績單會說話，並強調會正面迎戰不會畏懼或逃避，有信心人民會做出最正確決定。

對於許智傑稱會正面迎戰，朱磊怒批，許智傑不敢回應落跑一事，已說明其心虛。他將於近期到許智傑服務處拜訪，邀請他公開辯論。真理越辯越明，也讓全鳳山、全高雄、全台灣民眾瞭解，罷免他到底應不應該？