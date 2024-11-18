雖然上周台股周線大跌811點、跌幅3.44%，外資大賣1106億，不過觀察台股ETF受益人數，高股息ETF人氣回溫，今天除息的00878國泰永續高股息，投資人踴躍買進參與除息，上周受益人數大增3.77萬人，勇奪第一。

上周ETF受益人數增加前3名，單周皆大增逾萬人，除了00878之外，第2名006208富邦台50周增1.56萬人、第3名0056元大高股息增加1.08萬人。

特別的是，00878上周五為除息前最後買進日，搶息股民踴躍買進，推升受益人數首度突破150萬人，改寫台股ETF新紀錄。

006208與0050元大台灣50成分股相同，皆為台股市值前50大個股，但因006208費用率、股價都較0050更低，近期吸引市值型ETF投資人，受益人數成長力道較0050強勁。0050上周也大增7840人，來到75.45萬人。

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