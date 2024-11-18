屏東「迎王船」祭典在18日凌晨的「南州燒王船」儀式中正式畫下句點。（鄧博仁攝）

屏東「迎王船」祭典在18日凌晨的「南州燒王船」儀式中正式畫下句點。（鄧博仁攝）

南州迎王祭典是三年一度的盛大宗教活動，也是繼屏東縣琉球鄉、東港鎮迎王爺之後的壓軸祭典。南州甲辰正科迎王爺在11月13日正式拉開序幕，展現出地方的傳統文化與信仰的凝聚力。活動以請水儀式為開端，象徵淨化與神聖的開始，並吸引了大量的信眾參與，為整個祭典注入了莊嚴而熱烈的氛圍。

屏東「迎王船」祭典在18日凌晨的「南州燒王船」儀式中正式畫下句點。（鄧博仁攝）

南州迎王爺活動直到17日凌晨還持續進行，同安二奉堂繞境隊伍穿梭在南州鄉每個村落裡。（鄧博仁攝）

南州迎王爺活動直到17日凌晨還持續進行，隊伍穿梭在南州鄉每個村落裡。遶境先鋒隊伍一到，民眾跪在地上讓王爺將軍祭改。（鄧博仁攝）

南州迎王爺活動直到17日凌晨還持續進行，隊伍穿梭在南州鄉每個村落裡，同安北極殿神龍隊經過鄉間一處水塘，倒影美不勝收。（鄧博仁攝）

從11月14日至16日，遶境儀式隆重展開，16日晚活動到了最高潮，所有參與的宮廟及陣頭到南州個村落遶境後隨即到代天府參拜，並互道三年後見，活動直到17日凌晨還持續進行。17日下午王船在鼓樂喧天和誠心祈禱聲中穿梭於南州的大街小巷。信眾們夾道歡迎，還請來南州國小小朋友及各地信眾參與「千人護繩」活動，沿途擺設供品、焚香祭拜，祈求王爺庇佑家宅平安、風調雨順。遶境儀式不僅是傳遞神靈庇護的象徵，更是凝聚鄉民信仰和社群情感的重要時刻。主辦方南州代天府表示，因為南州鄉民的團結，感動老天，把天兔颱風趕走。

南州迎王爺活動直到17日凌晨還持續進行，隊伍穿梭在南州鄉每個村落裡。同安二奉堂因天兔颱風攪局，特地請來「水族陣」參與遶境表演。（鄧博仁攝）

南州迎王爺活動直到17日凌晨還持續進行，隊伍穿梭在南州鄉每個村落裡。（鄧博仁攝）

在17日這一天，王船的祭拜與宴王儀式莊嚴舉行，緊接著王船出發遶境，帶著無數信眾的祈願行進。當晚，舉行了隆重的王船法會，禮儀有序，充滿神聖感。到了18日凌晨，隨著送王儀式的開始，王船被推向林邊海邊進行焚燒，焚燒前用大型吊車將王船掉到海邊沙灘上，緊接著進行一些法會儀式，直到清晨近5點，鞭炮聲燃放後，火焰熊熊燃燒，火光中象徵著送王回天庭，完成其職責的神聖使命，祈望來年繼續保佑南州。

南州迎王爺活動直到17日凌晨還持續進行，隊伍穿梭在南州鄉每個村落裡，到達代天府拜廟後再離去。（鄧博仁攝）

南州迎王爺到17日這一天，王船的祭拜與宴王儀式莊嚴舉行，緊接著王船出發遶境，帶著無數信眾的祈願行進。（鄧博仁攝）

民眾抱著小孩給吳府千歲的乩身祭改。（鄧博仁攝）

南州迎王在燒王船儀式的圓滿完成後，正式落下帷幕。這場盛大的祭典不僅展現了地方的傳統文化，也彰顯了代代相傳的信仰力量，讓人們在現代化的社會中，依然能感受到濃厚的宗教氛圍與社區凝聚力。

屏東「迎王船」祭典在18日凌晨的「南州燒王船」儀式中正式畫下句點。然而當遊客來到屏東南州車站，抬頭一看，天花板掛滿「幸福王船」，王船上繪製蓮霧花、苦瓜、香蕉、水煎包、王船等南州生活意象，延續王船為南州帶來的向心力。南州車站的「幸福王船」，是由來自南州14村落的300名鄉親學子攜手打造，將民俗祭典化為公共藝術，是一次充滿創意的嘗試。

16日晚活動到了最高潮，所有參與的宮廟及陣頭到南州個村落遶境後隨即到代天府參拜，並互道三年後見。（鄧博仁攝）

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