日本前桌球選手福原愛，近年把事業轉往大陸，積極經營微博、小紅書和網友互動，還被直擊現身四川街頭拍片。而福原愛近日更換上漢服、頭頂復古髮簪，中式造型不但讓網友看傻，畫面還驚見一名神祕男子緊跟在她後方，有人猜測，難道會是「橫濱男」嗎？

福原愛昨（17日）在微博發文：「穿上漢服，在成都的街頭走一走喔！」照片中，福原愛穿上淺色漢服，把頭髮盤起來、插著閃亮髮簪裝飾，一張清瘦錐子臉、精緻五官相當吸睛。她罕見以中式復古造型亮相，馬上引發討論：「毫無違和感！好看」、「愛醬穿漢服很美」、「真的成了『愛』妃」。不只如此，仔細看照片，福原愛身後還有神祕男子緊跟，網友就說：「這一幕好有劇情感！」甚至有人盲猜會不會是「橫濱男」。不過底下留言發現真相，因為導演坤大鵬（本名：坤鵬）回覆：「這就是我們拍的劇情片」。

福原愛穿漢服、頭頂復古髮簪，還有神祕男子緊跟在後。（圖／福原愛微博）

坤鵬事後在微博進一步透露，找福原愛拍戲當演員，讚她是可愛、有幽默感的人，心疼福原愛感冒，導致發聲困難，希望她能早日康復。同時，坤鵬也曬出拍攝花絮，只見福原愛頭頂貓熊造型的髮箍、揹貓熊後背包，對鏡頭大展演技，露出攤開雙手、被嚇到的驚訝狀態，另一張則是手指遠方做出開心神情。

坤鵬曬出福原愛拍攝花絮。（圖／坤大鵬微博）

福原愛大展演技。（圖／坤大鵬微博）

其實，福原愛日前就被網直擊，在四川街頭拍戲，當時她穿著白襯衫外搭黑色西裝，頭頂俐落低馬尾、手拿咖啡，和男演員有對手戲，頗有幹練女強人的氣勢。如今福原愛穿漢服劇照曝光，她造型多變，也讓外界期待她的戲劇作品。