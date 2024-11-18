中華隊公布12強棒球賽球員名單時，張育成、古林睿煬、徐若熙等人因傷缺賽，戰力遭一票球迷看衰，更被日媒評為「12隊中倒數第2」，僅贏過澳洲隊。如今結果跌破眾人眼鏡，目前以3勝1負確定晉級4強，讓許多球迷自製「道歉表」認錯。而其中一名球迷在發送道歉表時，順勢哼了嗆司曲《台灣尚勇》，沒想到有位正妹亂入一起唱，身分曝光竟是小龍女成員賴可。

有萬人粉絲追蹤的臉書粉專「杜芬疏失ㄅㄕ」，先前發文指出多次批評中華實力很弱，看不起台灣棒球實力，因此印製200份道歉表到大巨蛋發送，還PO出拿著道歉表跪在大巨蛋的照片：「中華隊對不起！曾豪駒對不起！」而在發送道歉表過程時，順口哼起嗆司曲《台灣尚勇》，這時突然有位穿著火辣的正妹亂入，還帶領圍觀的球迷跳起應援，仔細一看竟是小龍女啦啦隊成員賴可。

啦啦隊女神身分曝光，竟是小龍女成員賴可。（圖／kawai_1023 Instagram）

賴可加入後，不僅率領球迷跳應援，還一起高喊：「Weare」、「TeamTaiwan」等口號，立刻炒熱現場氣氛。眼見球迷相當融入氛圍，賴可笑得合不攏嘴，當發現原PO跳得又累又喘時，她還不忘關切狀況，接著仔細端詳道歉表內容後，跟所有球迷表示：「他道歉了他道歉了，原諒他！」最妙的是，「杜芬疏失ㄅㄕ」一開始不知道跟自己跳應援的正妹是賴可，還一度要送她一份道歉表，知情之後，讓他開心直呼：「炫耀一下，贏過全台灣99.9%棒球迷，單獨跟賴可跳《TeamTaiwan》、《台灣尚勇》」。

賴可事後在Instagram轉發此影片，還驚訝表示：「他甚至拿著巨無霸道歉表」，並且附上哭笑不得的符號，眼見賴可親民作風，讓球迷狂讚：「她就是啦啦隊本人，你還送那張給她真的笑死」、「為什麼要忽視賴可⋯ 是不是覺得哪來的瘋女人」、「又要多加一張道歉表了」，賴可也搞笑回覆：「只好再道歉一次」。

賴可在Instagram轉發此影片。（圖／kawai_1023 Instagram）

賴可搞笑要球迷「再道歉一次」。（圖／Threads）

影片來源:杜芬疏失ㄅㄕ。Yao Wang