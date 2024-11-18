南山人壽積極參與國際永續事務，今年再度前進世界氣候峰會，在氣候變遷與健康議題上發揮影響力。(南山人壽提供／洪凱音台北傳真)

氣候變遷對地球環境造成破壞，更直接威脅人類的健康。作為保險業領導品牌及推動健康永續議題的先驅，南山人壽今年再度前進聯合國氣候變化大會(United Nations Climate Change Conference，又稱COP)，是唯一連續二年參與世界氣候峰會(World Climate Summit)的臺灣保險公司，南山人壽董事長尹崇堯17日在大會發表專題演說，強調保險業與健康及環境息息相關，加上對於風險有深刻理解與掌握，將持續發揮影響力，協助臺灣民眾減緩氣候變遷帶來的相關影響，扮演「永續健康的領航者」。

氣候變遷不只造成全球暖化、重大天然災害頻傳，也對全球人類健康造成直接與間接的衝擊。根據《The Lancet Planetary Health刺胳針全球健康》期刊文章，全球氣溫每上升1°C，心血管疾病的死亡風險就增加2.1％；同時，國際勞工組織(ILO)最新報告也指出，氣候異常加劇全球職工的工作風險，全球至少有24億勞工在過熱環境下工作導致危害健康，每年有209萬人因過熱導致疾病或失能，顯示氣候變遷正以各種方式，對人類健康造成嚴峻威脅。

台灣國家衛生研究院於2017年發布報告指出，位處亞熱帶的臺灣，夏季溫度每升高一度，心血管疾病死亡人數就會增加2.9％，因心血管疾病導致的醫療支出則增加1.37％。為了應對和緩解氣候挑戰，世界各國包括臺灣在內都開始展開積極作為。今年6月，台灣政府宣布設置「健康臺灣推動委員會」以及「國家氣候變遷對策委員會」，將氣候變遷的挑戰拉升到國家級議題。

作為保險業領導品牌及推動健康永續議題的先驅，南山人壽以臺灣最大的獨立保險公司的角色參與國際永續事務，積極在氣候變遷與健康議題上發揮影響力，董事長尹崇堯受邀在今年的世界氣候峰會上，以「氣候韌性與健康——以金融策略締造更健康的未來(Climate Resilience and Health – Financing Strategies for a Healthier Future)」為題發表演說。

尹崇堯表示，保險業對風險有深刻了解，除了透過資金投、融資，倡議因應氣候變遷，更重要的是，如何利用金融商品及服務，提供解決方案，協助客戶提早認知風險、緩阻及移轉風險。

儘管台灣擁有極為完整的國民健康保險制度，全體國人均擁有基本的健康保障，但民眾對於健康風險的意識、認知及提前預防，普遍仍待加強。為此，南山人壽透過結盟及強化夥伴關係，協助台灣民眾及社會預知及轉移風險。

具體作為包括，第一，透過保險商品及服務，守護民眾健康風險；南山人壽致力提供保戶全面的健康與財務保障，提供多元的保障商品，並透過保險商品附加外溢機制的設計，鼓勵保戶關注自身健康預防疾病萌生，從而提升社會面對氣候變遷的韌性，成為保戶的「健康補充包」；同時，在2020年攜手大健康產業夥伴成立「健康守護圈」，積極投入資源提升民眾對健康風險的認知，2023年健康守護圈平台瀏覽人次即超過117萬，協助民眾關注健康風險、提升面對氣候變遷的韌性。

其次，發揮保險影響力，協助弱勢抵禦氣候風險； 臺灣是多山島嶼，極端氣候引發更為頻繁的洪水、土石流等天災，加深民眾生命財產安全的潛在威脅。保險業扮演「社會安全網」的重要角色，南山人壽慈善基金會透過捐贈「微型保單」，提供弱勢民眾遭逢意外時的保障傘，至今已累計承保73萬人次。此外，當地震、風災等重大災難發生時，南山人壽在第一時間啟動關懷措施，整合資源與人力，親赴災區醫院探視傷患及罹難者家屬，及時送上實質救助資源與溫暖關懷，希望減輕受災民眾經濟負擔與心理壓力，協助受災民眾儘速重建生活。

第三，啟動弱勢及原鄉關懷，弭平健康不平等；氣候變遷除了衝擊個人健康，也加劇健康不平等的現象。根據《世界經濟論壇：氣候變遷對人類健康的影響》報告，婦女、幼童、老年人及低收入等脆弱族群，受到氣候變遷的衝擊比一般人更加明顯。

南山人壽自2013年啟動醫療關懷計畫迄今，提供逾新台幣5.3億元醫療補助基金，協助4.5萬個遭逢急難的經濟弱勢病患家庭度過無力就醫的困境，並從2023年開始推動「原鄉關懷列車」計畫，發現臺灣偏鄉部落民眾也常因醫療資源短缺、經濟困頓或交通不便，未能及早發現疾病，或在罹病後無法及時治療，南山人壽結合醫院與NGO資源，協助解決偏鄉部落民眾就醫不便及醫療資源缺乏等問題，並針對慢性病進行健康宣導，提升當地居民的健康意識，以確保弱勢族群在面對氣候變遷時具備足夠韌性。

氣候變遷對全體人類健康造成挑戰，南山人壽希望扮演「永續健康的領航者」，發揮保險業的影響力，協助強化個人、社會與環境的健康韌性；尹崇堯表示，保護地球，不是一代人的事，而是每一代的傳承及共同要面對的問題，如同南山人壽的品牌承諾「未來有備而來」，期待未來能攜手更多志同道合的夥伴，打造一個更健康的未來。