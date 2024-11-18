為強化民眾防詐意識，並提升政府打擊詐欺犯罪的透明度，桃園市警察局18日舉辦「打詐儀表板暨識詐記者會」，局長吳坤旭表示，透過打詐儀表板更直觀的數據、真實的案例解析，以生動的故事宣導，讓民眾能快速掌握全國與本市的詐欺趨勢，提供防範要點，來破解詐騙集團的詐術與手法。

吳坤旭說明，警察局今年迄今打詐成果，查獲集團181件1553人、查扣不法利得23億298萬餘元、金融機構成功攔阻金額11億595萬餘元，與去年同期查獲集團增加43件、922人、金額13億7626萬餘元、金融機構成功攔阻增加3億8137萬餘元，另在打詐儀錶板公布113年11月份詐欺案件發生數564件、財損數金額2億3,425萬餘元與10月份相較財損金額減少3億4155萬餘元。

另分析前5大高發詐欺案類占總受理數58.53％，依序為假投資詐騙25.53％、網路購物詐騙12.85％、假買家騙賣家9.30％、假交友（投資詐財）5.81％、中獎通知詐騙5.04％；而在財損方面，假投資詐騙造成的被害財損仍位居第1名，占總財損64.32％。

現場也邀請知名演員「林芷薇」講述實際受騙情節提醒民眾注意小心，並邀請被害人H先生現身說法，陳述遭受假求職詐騙並遵循詐騙集團指示交付自身帳戶，進而遭拐騙前往柬埔寨之真實案例；回顧播放被害人W先生遭「假交友投資」案例訪談影片，透過案例分享，分析詐騙集團的手法是利用民眾想快速致富的心理，以各種管道散布高額獲利的不實訊息，誘騙民眾投入資金，最終卻血本無歸。桃園市警局呼籲民眾投資理財應選擇合法管道，切勿輕信來路不明的高額報酬訊息。

吳坤旭表示，打詐儀錶板將以精準數據透過分析，提供近期整體詐欺犯罪發生趨勢、高發手法數據與前期增減情形提出說明，並邀請來賓現身說法及詐騙話術關鍵字圖卡宣導，警察局也會在近期內強化網站與資料庫建置，讓網頁內容能夠呈現本市詐欺犯罪趨勢及打詐成果，並豐富防詐宣導內容，讓民眾可以依自身遇到情境，在防詐小幫手的協助下，了解自己遭遇到哪種詐騙手法，並提破解方法，讓民眾免於受騙。