台北市中正區忠孝東路一段，昨（17）日上午發生1死15傷嚴重車禍。大都會公車停讓一對夫妻穿越斑馬線時，遭到後方大有巴士公車追撞，雖然鄒姓丈夫及時跳開躲過一劫，但在他前方、與他僅相差一步距離的妻子卻閃避不及，遭公車撞上後捲入車底；一場周末的約會竟讓夫妻二人從此陰陽相隔。據悉，鄒男面對檢警詢問時，疑似仍沉浸在痛失妻子的打擊裡，整個人反應遲鈍。

據了解，鄒男昨天上午與妻子一同外出散步，並計劃至市區閒逛，行經鎮江街與喜來登飯店附近時，兩人才在斑馬線上走沒幾步，一輛公車卻向他們迎面襲來。雖然鄒男下意識側身閃過，卻沒想後一秒竟目睹妻子在自己面前遭到公車碰撞，整個人被捲入車底倒臥血泊，經送醫搶救後不幸宣告死亡。

昨天下午，檢方到場相驗釐清林婦確切死因，鄒男則於一旁全程魂不守舍。當檢警詢問車禍事發經過時，鄒男也仿佛尚未從妻子的死訊裡回過神來、神情僵硬，一個字也說不出來。

警方調閱監視畫面，發現主要肇事司機謝女當時直行，疑因經驗不足來不及煞車，整輛公車往前暴衝撞上前面正在停讓行人的大都會客運，再撞上林婦。台北地檢署昨晚間複訓大有巴士謝姓女駕駛（23歲）、大都會客運陳姓男駕駛（54歲），分別裁定二人10萬、30萬元交保。