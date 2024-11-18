洋基工程截至9月底尚未認列的在手訂單規模續創404.54億元新高，公司預期下半年營運可望顯著優於上半年，全年營收估個位數小減、獲利力拚持平，並看好2025年營運動能。洋基工程股價今（18）日開高走揚2％至306.5元，早盤維持1％穩健漲勢，表現優於大盤。

洋基工程2024年第三季合併營收37.67億元，季增9.8％、年減10.12％，為歷史第五高，但營業利益創6.32億元次高，季增10.07％、年增2.27％，配合業外收益跳增創高助攻，使歸屬母公司稅後淨利亦創5.49億元次高，季增達21.02％、年增9.19％，每股盈餘5.24元。

累計洋基工程2024年前三季合併營收99.52億元、年減19.04％，仍創同期第三高，營業利益16.57億元、年減3.54％，改寫同期次高。配合業外收益倍增創高助攻，歸屬母公司稅後淨利13.64億元、年減1.9％，每股盈餘13.01元，亦雙創同期次高。

觀察洋基工程本業獲利指標，第三季毛利率、營益率「雙升」至20.38％、16.79％，分創歷史第三高及次高，前三季毛利率、營益率升至20.37％、16.65％，雙創同期新高。第三季及前三季業外收益同步翻倍跳增創高，主要受惠匯兌收益挹注，表現業內外皆美。

洋基工程2024年10月自結合併營收13.9億元，雖月減11.1％、仍年增達37.89％，改寫同期新高。累計前10月合併營收113.43億元、年減14.72％，改寫同期次高，衰退幅度較前三季19.04％持續收斂。

據洋基工程財報揭露，截至9月底尚未認列的在手訂單規模達404.54億元，較6月底330.15億元及去年同期146.58億元均顯著增加，續創歷年新高，將隨著工程完成逐步認列，預期將於未來1～3年內完成。

洋基工程董事長劉士源先前指出，過去在手訂單高峰多落在200億元上下，隨著將市場擴及泰國、發展至民生商業領域，持續推高在手訂單規模，逐步挹注下半年及明年營收表現可期。預期下半年營運可望顯著優於上半年，全年營收估個位數小減、獲利力拚持平。

洋基工程指出，半導體產業貢獻洋基工程上半年營收逾5成，且在晶圓代工業先進封裝工程市占率達逾8成。隨著晶圓代工業者因應市場需求持續擴增先進封裝產能，劉士源看好未來幾年可望進一步推升在手訂單規模。

因應科技業轉向東南亞布局，洋基工程去年成立泰國子公司，目前接獲4個專案，上半年海外營收貢獻約近3成。隨著各雲端業者積極建置數據中心、PCB業者前進泰國設廠，公司樂觀看待東協未來發展空間，並持續觀察各國稅務狀況，9月中已設立馬來西亞子公司。