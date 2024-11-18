健保署長石崇良提出構想，以證券交易或房屋交易稅收，作為健保補充性財源。財政部長莊翠表示，目前還未與健保署溝通過，但是有《財政紀律法》的規定，還會與健保署溝通。

立委李彥秀問及，有關消費稅挹注健保費用。莊翠雲表示，財政紀律法規定，政府各機關不得增訂固定經費額度或比率保障，或將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用，也就是稅必須要統收統支。

莊翠雲表示，石崇良也是基於健保的永續而提出的想法，財政部會與其溝通相關的政策，包含財政紀律法相關規範。