虹堡受到設立子公司、大客戶貢獻較不如預期等因素，今年營運恐遜於預期。展望明年營運，虹堡表示，明年整體營收可望成長，然毛利率預估持平，美國市場占比持平約20%，國際大客戶後續可期；土耳其也可望有大專案；至於大陸產品產能狀況仍需觀察未來變化，尤其關稅考量。

關於川普當選影響？虹堡辛董也提到，對虹堡公司本身目前衝擊不大，目前還看不太出來，關鍵是公司做的全球布局，建立當地子公司。而放眼台灣整體產業衝擊，預估大公司群也自然都有他們的因應之道，關稅牽動設廠規畫，都會逐步避開風險。

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