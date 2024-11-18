虹堡(5258)上周召開法說會，明年展望不俗，但本土法人將目標價下調，評等下調至中立(Downgrade to Neutral)，上周五雖然外資重回買超行列，但自營商持續偏空，周一賣方加劇，虹堡盤中股價一度摔至85.6元，寫下一年半新低，失守90元關卡，近一個大跌3成。虹堡董事長辛華熙提到，針對市場操作公司也並非十分清楚，也不必要每次劇烈波動就開說明會，但公司強調營運運作盡量保持公開透明，今年每一季均有法說會、股東會等對外說明，公司營運好就是好、不好就是不好，未來契機與挑戰都會說明。