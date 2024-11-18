虹堡受到設立子公司、大客戶貢獻較不如預期等因素，今年營運恐遜於預期。展望明年營運，虹堡表示，明年整體營收可望成長，然毛利率預估持平，美國市場占比持平約20%，國際大客戶後續可期；土耳其也可望有大專案；至於大陸產品產能狀況仍需觀察未來變化，尤其關稅考量。
關於川普當選影響？虹堡辛董也提到，對虹堡公司本身目前衝擊不大，目前還看不太出來，關鍵是公司做的全球布局，建立當地子公司。而放眼台灣整體產業衝擊，預估大公司群也自然都有他們的因應之道，關稅牽動設廠規畫，都會逐步避開風險。
虹堡(5258)上周召開法說會，明年展望不俗，但本土法人將目標價下調，評等下調至中立(Downgrade to Neutral)，上周五雖然外資重回買超行列，但自營商持續偏空，周一賣方加劇，虹堡盤中股價一度摔至85.6元，寫下一年半新低，失守90元關卡，近一個大跌3成。虹堡董事長辛華熙提到，針對市場操作公司也並非十分清楚，也不必要每次劇烈波動就開說明會，但公司強調營運運作盡量保持公開透明，今年每一季均有法說會、股東會等對外說明，公司營運好就是好、不好就是不好，未來契機與挑戰都會說明。
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