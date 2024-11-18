宏碁資訊總經理周幸蓉表示，本次與英華達的合作不僅是技術上的突破，也代表著AI應用在製造業深度數位轉型上的重要里程；連續兩年獲得ASOCIO首獎，強化宏碁資訊在亞太市場推動AI落地應用的信心。

英華達總經理陳柏誠指出，英華達致力發展AI工廠，首先必須打造一個穩固的雲端基礎架構，這是實現數據即時分析與智能決策的關鍵。結合雙方技術成功將核心營運系統遷移上雲，提升跨國營運的協作效率，並加速了製程的自動化。

本次由宏碁資訊協助英華達將其與產品、技術、客戶服務和營運系統的七大核心營運系統，包括ERP（企業資源規畫）、PLM（產品生命周期管理）及EAI（企業應用整合系統）和ETL數據倉儲、e-Procurement（採購訂單系統）、BOP（產品結構管理系統）、B2B管理系統等，全面搬遷上雲，為AI工廠目標打造穩固的雲端基礎架構，且為避免系統停機對產線的影響，僅在48小時內便完成轉移，更加強英華達於全球數十個營運據點及數百家供應商的協作管理效益，以數據治理實現未來智慧製造的願景。專案實施僅一年內，產品一次性合格率提高5％，產品上市時間縮短10％，顯著提升英華達的生產效率與市場競爭力。