日本第三大車商日產為因應中美銷售下滑窘境大砍成本，包括全球將裁員9000人和縮減全球產能2成，雪上加霜的是，日產在2026年將面臨創紀錄的債券到期期限，預估金額高達56億美元（約新台幣1832億元）。

根據美國財經媒體報導，日產在2025年到期債務約為16億美元（約新台幣523億元），到2026年將攀升至約56億美元，到期債務是以日元、美元及歐元計價，創下自1996年以來匯總的最高數據。

值得關注的是，日產的債務違約保險成本也攀升至2023年3月以來最高，與此同時，日圓和美元債券的收益率溢價升至今年最高，導致出現債券償付潮。

三菱日聯證券公司首席信用分析師 Kentaro Harada 示警，日產在目前的情況下，可能會淪為「墮落天使」。

日產先前宣布全球將裁員9000人，占全球員工總數逾13.3萬人的6.7％。執行長內田誠坦承公司誤判油電車在美國受歡迎的程度，因此錯過油電車銷售快速成長的商機。