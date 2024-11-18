高雄夢時代跨年晚會今（18）日公布主視覺「亞灣星海奇航」，並釋出新3波精彩卡司。金音獎最佳新人阿跨面將攜手Yappy、芮鯊RapShark展開饒舌PK，而人氣男團U：NUS與世界霹靂舞冠軍BBOY NANA也將同台尬舞，嗨翻跨年夜。

「選秀冠軍組合、稱霸世界舞台的他們都來了！」高雄市長陳其邁表示，感謝網友對高雄跨年晚會的支持，肯定「這是全臺最值得期待的跨年活動」，而市府回應粉絲的期待，邀請阿跨面、U：NUS等首次登上高雄跨年舞台，保證晚會表演將熱力四射，精彩絕倫。

大嘻哈時代2》冠軍阿跨面登上高雄跨年舞台(照片提供：少年家)

《原子少年》冠軍團U：NUS將首次在高雄跨年演出，團員有翔、承祐皆為高雄人，對於能在家鄉演出感到驕傲。兩人分享對當地美食的熱愛，有翔推薦虱目魚腸，承祐則力薦鹽埕區的鴨肉飯，並懷念夢時代B1F美食街的美味。其他團員胥崴和昱廷則期待品嘗高雄的道地美食。

勇奪《大嘻哈時代2》冠軍的阿跨面，將與Yappy和芮鯊RapShark一同展現台語與客語的饒舌魅力。Yappy希望透過饒舌改變大眾對客家音樂的印象，並表示已準備好在高雄跨年晚會的舞台上帶來震撼表演。

年僅9歲的霹靂舞世界冠軍BBOY NANA也將首次登上高雄跨年舞台，展現其驚人的舞技。他透露，最愛高雄的丹丹漢堡，並期待造訪鈴鹿賽道樂園，誓言在高雄創造美好回憶。

年僅9歲的BBOY NANA展現世界霹靂舞冠軍實力(照片提供：開心果娛樂有限公司)

2025高雄夢時代跨年晚會以「亞灣星海奇航」為主題，設計色彩鮮明的視覺效果，環繞高雄的地標建築，展現高雄的活力與未來感。晚會將於12月31日晚間6時55分登場，高市府陸續公布超強陣容包括徐佳瑩、盧廣仲、告五人、滅火器、麋先生、U：NUS 、阿跨面、芮鯊RapShark、Yappy 、 BBOY NANA。