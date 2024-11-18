慢性疲勞會削弱免疫力。腎臟科醫師洪永祥分享有位30歲女醫師，常覺得疲勞與感冒，他認為這是因身體處於慢性發炎狀態所致，經請女醫師提早入睡、運動、多吃十字花科蔬菜與冥想，1個月後即改善症狀。營養醫學醫師劉博仁則提醒，慢性疲勞有可能是因感染EB病毒，這病毒可能誘發鼻咽癌、淋巴癌，一定要找出原因。

洪永祥上「健康好生活」節目中指出，上述女醫師，最近生第2個小孩，工作壓力很大，又在準備內科專科醫師考試，她常常感冒，自己會拿藥吃，可是最近一次感冒後，她發現身體出現一個變化，就是疲勞感就是不會消失，她怎麼睡覺，還是很累，她覺得身體一定出了問題。

洪永祥說，女醫師抽血、驗尿、超音波各種檢查都做了，都顯示正常，因此跑來找他，詢問自己該怎麼辦？他說，妳這個應該不是疾病，而是身體處在高壓狀態後，造成一個慢性發炎，已經趨近慢性疲勞症候群，有時身體會微微發燒、口乾舌燥，有時淋巴腺還會腫大、全身痠痛。

洪永祥說，女醫師孩子生了、不可能不考專科醫師，壓力源無法去除，能做的就是增加抗壓能力，他要這名女醫師做到4件事，1.提早入睡。2.運動。3.多吃芥藍、甘藍、高麗菜等十字花科蔬菜。4.常靜坐冥想，或泡熱水澡都可以。

洪永祥說，女醫師聽了他的話照做，1個月後，常常感覺睡不飽的疲累感就改善了，十字花科蔬菜是非常好的抗氧化食物，多吃能支持免疫系統，維護腸道健康，對改善慢性疲勞也有幫助。

營養醫學醫師劉博仁在臉書PO文指出，疲勞代表身體修復不足，經常性疲勞會削弱免疫力，研究發現在慢性疲勞的患者身上，有可能是長期EB病毒感染造成，而這病毒與鼻咽癌以及部分淋巴癌是有關的，因此，容易慢性疲勞的人一定要找出原因並改善，否則長期下來容易感染、老化，也容易罹患癌症。