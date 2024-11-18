在日本中部城市名古屋，向日企高層發表談話的植田指出，在景氣持續改善以及公司願意幫員工加薪下，薪水上漲推升的通膨將要成形。但還是要注意外部風險，像是美國經濟前景一直存在的不確定性，還有依舊不穩定的金融市場。

植田和男預估，美國經濟出現軟著陸的機率似乎正在增加。但還是需要密切注意整件事情的後續發展。因為對美國景氣前景的擔憂正在減少，市場信心也在重塑中，但考量到各種不同的地緣政治風險，重新出現大幅波動的可能性仍然存在。

這位上任1年半的日本央行行長重申，如果經濟以及物價未來走向都符合事前預估，將會繼續調升利率。除了經濟與物價之外，金融市場也是調整貨幣政策的其中之一考慮點。

植田和男上述偏向鷹派升息看法的言論，並沒有激勵日圓匯價向上。18日交易時，日圓兌一美元在153.84至155.14之間游走。日圓此波高點是在9月中旬的140價位附近，目前大概貶值1成左右。