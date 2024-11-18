微型電動二輪車依規定不得載人、應戴安全帽，高雄一群看似學生的使用者，昨次晚間租用共享微型電動車不僅違反規定，還加碼演出「置物箱三貼」戲碼，被貼上網哀酸「特技猴」，警方看到影片將依法開罰，高雄市交通局也通知業者將該用戶永久停權。

根據民眾於「Threads」平台所公布影片，見3名狀似學生的年輕人在高雄車站周遭，由其中1名女生駕駛共享微型電動車，後方載有1女，沒想到電動車後方置物箱，還有1名男性跳上，形同「三貼」，3人也都沒有戴安全帽，讓貼文者酸「以為是特技表演」，讓底下網友留言轟「山上猴子跑下來」，也有人指出已明顯違規。

轄區警方表示，雖然未接獲報案紀錄，經查閱網路影片後，確認事發於17日晚間8點43分，行為已明顯違反道路交通管理處罰條例第73條第1項第4款「慢車駕駛人在道路上爭先、爭道或其他危險方式駕車」、同條例第76條第1項第1款「慢車駕駛人載運客乘坐人數乘坐人數超過規定數額」、已及第73條第4項「微型電動二輪車駕駛人未依規定戴安全帽」，最高共可開罰2100元罰鍰。

警方說，已聯繫租車業者查詢租用人資訊，將循線通知違規騎士到案說明，釐清後予以開單告發，另同時教育宣導正確用路觀念，以維護交通安全。

高雄市交通局也指出，3人行為已嚴重違規，已要求夠租車業者依據車牌號碼調閱租借紀錄，由警察局開立相關罰單，並依會員條款規定由該用戶繳納，同時要求將該用戶永久停權。