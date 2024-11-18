第六屆「愛之日常音樂節」16日在台中舉辦，歌手們接力演唱，由郭蘅祈領導的浮花樂隊，與林美秀同台演出，並帶來了充滿能量的表演。當林美秀身穿七彩裝登場時，郭子特別戴上一頂歐陽菲菲風格的紅色假髮現身，隨後林美秀不甘示弱，迅速跑到台後換了一頂搶眼的彩虹假髮比拼，兩人對視忍不住大笑，互相調侃：「真的很有電影感，《影后》捨我其誰！」打趣說因兩人各自行程滿檔、有電視劇邀約，所以沒主演《影后》。

兩位知心好友的互動讓現場氣氛瞬間升溫，也為這場演出增添了不少輕鬆與歡樂的元素。林美秀謝謝郭子幫了自己專輯大忙，接著兩人合唱了林美秀新專輯中的歌曲〈Holy佳哉〉，郭子也表示這是她專輯中自己最喜歡的一首，兩人在台上互飆歌喉，不僅音樂上火花四射，還不忘跳起了狐步舞。這一番搞笑又精彩的表演讓全場觀眾完全嗨翻，掌聲與尖叫聲此起彼落。

林美秀與郭子同台合作。（愛之日常音樂節提供）

此外，在黃韻玲與Arthur限定組合「阿玲娘」演唱經典歌曲〈藍色啤酒海〉之後，「胖球人生」胖球也驚喜現身舞台。她以稚嫩卻優美的聲線，在原唱者黃韻玲面前演唱了〈喜歡你現在的樣子〉黃韻玲還親自為胖球伴奏，這溫馨的畫面不僅打動了台下的觀眾，更象徵著音樂世代的傳承。當胖球高聲唱出旋律時，台下不少民眾都感動落淚，連胖球的爸爸陳以霖也都在台後偷偷掉淚，這一刻的情感交流無疑是整場音樂節的亮點之一。

隨後胖爹陳以霖、妹妹斯拉和山粉圓也登台與胖球一起表演，山粉圓還換上亮眼的心型彩虹裝亮相，這套衣服是媽媽熬夜到天亮趕製而成，讓山粉圓被觀眾封為最佳吉祥物，全家力挺愛之日常音樂節不遺餘力，最後還跟「阿玲娘」與全場觀眾大合唱神曲〈快樂天堂〉，這些感人的互動讓現場充滿了溫馨和歡樂，也再次強調了音樂不僅是表達情感的方式，還是連結不同世代和文化的橋樑。全場觀眾的掌聲與歡呼聲不斷，這一刻也成為了音樂節的經典回憶之一。

此外，金曲最佳樂團宇宙人也特別現身，帶來了充滿活力的表演。吉他手阿奎在演出中幽默地說：「我們最近去了台北小巨蛋和高雄巨蛋開演唱會，就是沒來到台中，所以今天我們把愛之日常音樂節當成我們20週年演唱會的台中站來唱啦！」這番話引得全場歡聲雷動，現場氣氛達到了最高潮。而最後郭蘅祈、黃韻玲和陳建騏三位主創限定組成的「霜淇淋」帶來世界名曲〈What a Wonderful World〉，活動在無比溫馨感人的氛圍中落幕。