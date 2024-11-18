圖為Su-57在本屆珠海航展上進行飛行性能展示。（圖 / 中新社）

第15屆珠海航展於昨（17）日落幕，本次航展共計出現俄軍Su-57戰機，共軍殲-20和殲-35等匿蹤戰機，有實際到現場參加本屆航展的資深軍事專家、《亞太防務雜誌》總編輯鄭繼文透露，這次展覽的內容可說歷屆最多，其中在戰機方面，Su-57給他深刻的印象，因為此機不僅展示許多驚人動作，戰機飛行員更已達60多歲。

陸媒日前報導，前艦長呂禮詩參觀本屆珠海航展時受訪指，「有圖有真相」，並哽咽說台灣觀眾應知道「我們中國有多強」，引發風波。而鄭繼文今天在廣播節目《歷史易起秀》接受專訪也分享參展心得；他表示，包括這次航展在內，自己共參加過12次珠海航展，而今年可說是歷屆展示最多，出現大批陸、海、空、電子裝備，凸顯出大陸在軍武發展的自信，以及著眼於出口市場的企圖心。

針對在展場上出現的俄軍Su-57、共軍殲-20匿蹤戰機，鄭繼文指出，這次俄軍共派出2架Su-57，其中1架在地面靜態展示，另1架天天進行飛行表演，展示令大陸民眾耳目一新的「落葉飄」、短場快速爬升等極限飛行特技動作等，給大家非常深刻的印象，「你在現場看感受非常強烈」。鄭繼文並提到，駕駛該架Su-57戰機的飛行員已經60多歲，他相當佩服這位飛行員的技術和體能。

至於殲-20，鄭繼文坦言，殲-20雖然在航展中有進行編隊飛行表演，但不像上屆航展，這次它沒有在機場降落並於地面展示，是較為美中不足的地方，但對自己而言，殲-20不是款很新鮮的戰機，透過過去的資料研究、近距離接觸，已對該款戰機有深度了解。