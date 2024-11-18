川普在競選期間表示如果他當選會立即結束這場戰爭，雖然他沒有說明要如何做到，但外界普遍認為川普重返白宮使俄烏展開停火談判的可能性升高。

周日在烏克蘭首都基輔上空可以聽到防空系統攔截無人機的轟炸聲，在飛彈來襲時，也聽得到市中心傳來一陣陣強烈的爆炸聲。居民們被迫套上禦寒的冬衣擠在地鐵站裡避難。

基輔空軍宣布有120枚飛彈來襲，其中104枚被擊落，烏軍並擊落42架無人機，另外41架無人機從雷達上消失。

烏克蘭最大民間電力公司DTEK執行長Maxim Timchenko表示，烏克蘭的能源系統遭到嚴重破壞，包括DTEK電廠。這些攻擊再次凸顯出烏克蘭需要盟友提供更多的防空系統。

烏克蘭官員證實從西北部的Volyn、西部的里夫內（Rivne）、利沃夫（Lviv）到東南部的聶伯城（Dnipropetrovsk）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）等地區的「關鍵基礎設施」都遭到破壞，或出現電力中斷的狀況。

俄羅斯國防部證實對那些為烏克蘭軍事工業綜合區供電的能源設施發動大規模襲擊。

烏克蘭總統澤倫斯基則表示，敵人的目標是「我們整個烏克蘭的能源基礎設施」。

波蘭總理Donald Tusk呼應烏克蘭外長Sybiha Andrii的說法，稱周日夜間的襲擊是這場戰爭爆發以來最嚴重的攻擊之一，這證明「電話外交」無法取代整個西方對烏克蘭真正的支持。接下來的幾周將是決定性的，不僅是對這場戰爭本身，也將影響我們的未來。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上周五致電俄羅斯總統普丁，為俄國入侵烏克蘭這兩年來第一次對話。蕭茲敦促普丁從烏克蘭撤軍，並與基輔展開談判。