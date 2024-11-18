DIGITIMES分析師余君濤表示，美系自駕晶片業者包括Mobileye（2017年被英特爾收購）、高通（Qualcomm）、NVIDIA以及Tesla等，這些公司憑藉先進技術與成熟的產業鏈，在全球先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems；ADAS）及自駕晶片市場佔據重要地位。各大廠商相繼推出高運算力的自駕晶片，已成為推動自駕技術升級的關鍵要素，這些晶片強化了AI功能，協助自駕車輛進行即時路徑規劃及預測道路使用者的行為，進一步提升行車安全性。

Mobileye與多家車廠建立了穩固的合作關係，並在全球ADAS和自駕晶片市佔率中保持領先地位，2022年市佔率達52%。然而，由於受到NVIDIA、Tesla和高通等對手的競爭壓力，2023年市佔率略微下降至49%。美系自駕晶片廠商可分為三類：專注於車用晶片設計的Mobileye，跨足車用晶片的ICT大廠如NVIDIA和高通，以及自研晶片的Tesla。這些廠商皆計劃於2025年推出新一代高運算力自駕晶片，以應對日益增長的市場需求。

余君濤觀察指出，部分自駕晶片的製程技術已推進至4奈米，這顯著提升了晶片的運算能力，以支援不同等級的自動駕駛技術。各大車廠根據自駕技術的發展需求選擇晶片供應商，其中，NVIDIA的DRIVE Orin晶片因具備高運算力並能提供客製化開發演算法的功能，成為賓士、現代、蔚來、小鵬、理想與小米等車廠的首選解決方案。Tesla則選擇自行研發全自動輔助駕駛（Full Self-Driving；FSD）晶片，以提高研發自主權和技術競爭力。

隨著ADAS及高階自駕技術需求不斷增長，NVIDIA與高通的車用事業營收在2020至2023年間持續成長。特別是高通在2024年上半年車用事業營收達到12億美元，顯示其在車用晶片市場的快速擴張，預計2024年全年車用事業營收將創下歷史新高。然而，Mobileye因Tier 1客戶庫存過剩影響，2024年上半年營收年減25.7%，其後續動向備受市場關注。