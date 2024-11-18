世界12強棒球賽中華隊昨（17日）晚以11比3大勝澳洲隊，拿下4強門票前進日本東京，讓全台人民振奮，彰化秀傳醫院副院長李佳穎表示，昨晚一名30多歲青年因重症被送進加護病房插管急救，今天凌晨終於醒來，第一件事就是在白板上問「今天台灣棒球有WIN嗎？」大呼中華隊也太勵志。

李佳穎在臉書表示，昨晚外科加護病房送了一個重症的30多歲男性進來，病情嚴重，神智不清無法自主呼吸，被醫護人員插了氣管內管用呼吸器輔助呼吸，而插管後病人無法說話，與醫護人員或家屬溝通時只能比手畫腳或是寫字。

李佳穎說，今天凌晨患者終於從昏迷中甦醒過來，而他醒來後與護理人員溝通的第一件事就是在白板上問「今天台灣棒球有WIN嗎？12強VS澳洲」，於是醫護人員馬上告訴他中華隊贏了，比數11比3大獲全勝，讓患者興奮不已，激動到心跳都加速。

李佳穎說，患者知道台灣棒球打進4強，應該有意志力努力活下來了吧，感嘆「中華隊也太勵志了，無論對任何人」。