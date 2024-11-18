為提升全民反詐意識，新北市永和警分局與轄內欣欣天然氣等11家公司、團體於本月15日舉辦「合作夥伴關係協議書簽訂儀式」，宣誓一同防詐騙，由永和分局依企業員工屬性、學識、年齡層等，隨時提供高發詐騙犯罪手法供各企業協助推播、宣導各類詐騙犯罪類型，永和分局也會指派人員前往宣導，達到分群分眾宣導效果。

欣欣天然氣公司總經理黃宗坤表示，公司服務客群多為長者，易遭詐騙，反詐騙已是全民運動，一起反詐騙！永和比漾廣場經理陳漢聖說，百貨業服務大量的民眾，會全力配合宣導反詐騙資訊。福和國中老師林承昱表示，已準備在午餐時間把反詐影片投影到各教室，並將反詐騙資訊分享到本校福和平台，讓歷屆校友、師生瞭解反詐騙資訊。

永和警分局與轄內欣欣天然氣等11家公司、團體簽訂合作夥伴關係協議書。（永和分局提供）

永和警分局與轄內欣欣天然氣等11家公司、團體簽訂合作夥伴關係協議書。（永和分局提供）

永和分局長王耀輝表示，對轄內各百工百業願意與本分局合作表達萬分感謝，員工是企業的重要資產，員工受到詐騙侵害，也會是企業的損失，各行業對於內部也都有防詐具體作法及策略，顯見大家對於防詐有很強烈的共識，相信藉由散播防詐觀念到各行業中，讓每位企業員工、學校職員、學生等都成為防詐種子，再拓展至家庭、朋友圈，逐步讓防詐意識在各處萌芽，讓民眾財產安全受到保護。