立委賴惠員問及，目前財政部推動電子發票、雲端發票，但是如果是索取紙本的電子發票、傳統的發票，仍要保留原始的發票，相當的不便民。財政部長表示，將會重新檢討、精進中獎發票領取。

目前雲端發票占電子發票比重將近6成，賴惠員表示，但是電子發票印出紙本，就要保留原始發票，一旦原始發票不見、或者油墨糊掉時就無法領獎，都已經發展電子發票卻不能以鎖發票等方式，讓民眾領獎方便；另外財政部發展雲端發票，也應該一併考量傳統紙本發票退場。

財政部賦稅署宋秀玲表示，要求保留發票主要是防止詐領，所以認原始發票，過去也有發生在網路上詐領事件。莊翠雲表示，賴惠員也是站在便民的角度，財政部來思考如何精進。

立委李坤城則問及，現在雲端發票專屬獎500元，最近期數是245萬組，明年的統一發票預算增加，應該增開組數增加中獎紀律。財政部回應，應不會低於現在所開得組數，但是實際要開的組數，要預算通過之後精算才能計算出。