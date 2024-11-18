富蘭克林證券投顧表示，川普政府可能推行的關稅政策或將引發通膨壓力，進一步推升美國公債殖利率。然而，非投資級債券因存續期較短，對利率變動的敏感度較低，即使公債殖利率上升，其價格波動仍相對有限。統計顯示，美國非投資級債券指數與十年期公債殖利率相關係數僅為0.07，顯著低於其他債券類別，展現高度抗跌能力。在近期殖利率上行的背景下，非投資級債表現優於大多數主要債券類別，顯示出其獨特的配置價值。

根據摩根大通報告，截至10月底，美國非投資級債券違約率降至近26個月低點，穩健的經濟基本面為企業財務狀況提供了有力支撐。此外，2025年到期的非投資級債券規模相對較小，市場面臨的到期違約風險有限。富蘭克林證券投顧指出，這進一步增強投資者對非投資級債市場的信心，有助於吸引更多資金流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，共和黨全勝局面可能帶動多個產業受益，包括航空、金融與汽車等因監管鬆綁而有望成長的領域。此外，共和黨可能組成對電信與有線產業較友善的監管機構，為相關企業帶來發展契機。回顧2016年川普首次當選後，美國非投資級債表現穩步攀升，凸顯選舉對該市場的積極影響。

富蘭克林證券投顧建議，投資人應把握川普當選帶來的市場機會，提前佈局非投資級債券，並採取精選標的、聚焦品質的策略，以在政策利多與經濟成長中尋求穩定回報。