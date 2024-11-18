高雄一名黃姓酒店大亨10多年前經營酒店違法營業獲利4500多萬元，欠稅1379萬餘元，他卻拒繳且脫產，將他及太太、兒子名下高額存款領出藏匿，還買多張高額壽險保單，經常刷卡高額消費，並躲到北部。行政執行署高雄分署向法院聲請拘票，日前將黃姓酒店大亨拘提到案，法官諭令將他管收3個月。

高雄分署表示，46歲黃姓酒店大亨原住高雄市前鎮區， 2007年5月間他未依法申請營業登記，在市區開設有女陪侍的KTV酒店，至2009年 6 月止， 被查獲違法營業獲利高達 4575 萬餘元，被高雄國稅局苓雅稽徵所查獲，認定他逃漏營業稅、營利事業所得稅及綜合所得稅等，須補徵稅額及罰鍰共1379萬餘元，因黃姓男子拒絕繳納，高雄市國稅局在2013年8月21日將他的欠稅案移送該署強制執行。

高雄分署受理後，行政執行官調查發現，黃姓酒店大亨早已進行一連串脫產行為，陸續從自己名下或太太、未成年兒子帳戶中提領高額現金外，還投保多張高額壽險保單，經常以信用卡高額消費，動輒數萬元，顯見他實有能力還款卻蓄意不清償，甚至在高雄分署對他核發禁奢命令後，仍無視命令的存在，持續以信用卡高額消費，多次通知他到場說明財產狀況及資金流向，他皆未到場，甚至轉藏匿於新北市避不出面。

因黃姓酒店大亨刻意躲稅拒繳，高雄分署向高雄地方法院聲請拘提黃男獲准，再與新北分署合作執行跨區拘提，請鐵路警察局板橋及左營分駐所人員協助戒護，在新北市板橋將黃姓酒店大亨拘提到案，並由高雄分署3 名執行人員解送回高雄分署歸案。

經行政執行官詢問，黃姓男子辯稱酒店的實際負責人不是他，他只是小股東，卻未能提出任何資料佐證，也不願意提出合理之分期或清償計畫，行政執行官依法續向高雄地方法院聲請管收，法官當庭裁定准予管收三個月，旋即由高雄分署執行人員解送管收所執行管收。