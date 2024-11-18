《知識衛星》近日在臉書以葉丙成教授名義及照片大作廣告推銷線上課程，外界質疑將招來社會觀感不佳的非議。教育部次長葉丙成回應，這是他過去當台大教授時跟《知識衛星》合作所拍的教學影片及照片，他無權要求下架，但對方不能用他現在「教育部次長」的官銜及照片來行銷。

《知識衛星》是一個線上課程平台，宣稱找各領域大師來線上開課，而葉丙成即為講師之一。《知識衛星》近日在臉書大作廣告，封面是一張葉丙成的大張照片，強調「葉丙成的簡報必修課，限時優惠8折」。

查閱《知識衛星》網站，葉丙成的線上課程仍在販售，包括「掌握口語表達與舞台魅力－葉丙成的簡報必修課」收費7920元、「適應未來變局Ｘ啟發學習潛能-葉丙成的創新教養思維

立即上課」收費8800元。

《知識衛星》近日以葉丙成的照片大作廣告行銷線上課程，引發爭議。《大學問》網站執行長魏佳卉就在這則臉書廣告下留言質疑《知識衛星》，此時促銷教育部次長葉丙成過往已完成的線上課，是在蹭次長的政治威望及熱度？

魏佳卉提到，《知識衛星》這番操作是否會陷次長於不義，並且招來社會觀感不佳的非議？她同時請葉丙成公開說明。《知識衛星》小編則回應，「已經把折價券寄給你了，快到私訊欄察看訊息」。

對於此事件，葉丙成今天表示，他好幾年前當台大電機系教授時跟《線上衛星》合作過，現在平台臉書上放他的頭像及教學影片，都是過去拍攝的，當初課程跟行銷素材在簽約時已經買斷，所以他沒有資格去要求平台做什麼。

葉丙成表示，《知識衛星》每隔半年或一年就會行銷一次他的課程，他問過律師，《知識衛星》這樣做並未違法，因此無法要求對方將這些課程下架。不過，根據雙方的合約，只要他的課程繼續販售，他可以持續分潤。

葉丙成說，對於他過去拍的教學影片及照片，《知識衛星》要繼續用，這是法律所允許，就照法律規定來走。但他堅持利益迴避原則，當上教育部次長後，從未在自己的臉書或自媒體提到自己在《知識衛星》開設的線上課程，同時《知識衛星》也不能用他現在「教育部次長」的官銜或照片來行銷。