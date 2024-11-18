金門有部分民眾常便宜行事，未經許可即引火燃燒雜草。（民眾提供）

秋冬季節天乾物燥，加上東北風肆虐，加上金門有部分民眾常便宜行事，未經許可即從事田野引火燃燒雜草行為，焚燒金紙也未做好防火安全措施，近日已引發數起田野火警。今（18）日上午金寧鄉林湖路段產業道路再度發生一起火燒鋪，警消獲報立即出動6車15人趕往救援，火勢約於20分鐘控制撲滅，燃燒面積約500平方公尺，未造成人員傷亡。

金門縣消防局指出，自11月迄今，已舉發兩起未經許可逕行引火燃燒雜草案件，分別位於金寧及金城地區，轄區消防分隊皆依消防法第41條裁處。

消防局表示，依據消防法第十四條第一項規定，田野引火燃燒非經該管主管機關許可，不得為之；違反規定者，依據同法第四十一條，處新台幣3千元以下罰鍰；依據消防法施行細則第十七條規定，引火人應於5日前向當地消防機關申請許可；金門縣政府已於2020年1月21日公告「本縣種植高粱、小麥等作物之土地」為不得申請田野引火燃燒區域，請鄉親勿心存僥倖。

消防局提醒民眾，謹記防火口訣「四不二記得」：「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」讓金紙飛揚、「不」燃放爆竹煙火、「記得」撲滅餘燼、「記得」收垃圾。萬一發生火災，不要驚慌，趕快撥打119求救，報案時要明確告知火災發生地點及附近地標等資訊；如果火勢不大，可試著用身邊現有的水源進行初期滅火，若火勢已經延燒到身邊工具無法處置的程度，就要儘速離開火場，靜待消防人員前來搶救。

消防局長呂英華表示，星星之火足以燎原，金門的秋冬季節風勢一向強勁，強風會助長火勢，會讓每一次的燃燒充滿了變數，一旦火勢失去控制，擴大延燒，恐造成重大生命財產損失，呼籲鄉親勿隨意燃燒雜草及金紙，倘若引發火災，除造成生命財產損失，還必須承擔後續法律責任。