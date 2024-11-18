由高市青年局立案輔導的3家品牌攤商，今年亮相登場「 Pop Up Asia 第八屆亞洲手創展」。（高市青年局提供）

「Lii＆Ho設計選物」的設計靈感來自負責人何秉邑的周遭親友，並以親友的個性或故事作為角色原型，與商品結合創作出造型討喜的手作紅包。（高市青年局提供）

高市府青年局祭出攤車輔導計畫，陸續繳出亮眼成績。近期「Pop Up Asia 第八屆亞洲手創展」登場，集結日、韓、泰等30多國城市原創品牌，展示超過500家多元風格商品、手作工作坊，其中青年局扶植的3家特色品牌首度參展，憑藉獨特創意商品與精緻手作相當受矚，也開啟進軍海外市場的契機。

青年局指出，此次參展的3家優秀攤商包括「Lii＆Ho設計選物」、「南美黑叔叔」及「異想之森Fantasy Forest」。其中，「Lii＆Ho設計選物」的創作靈感來自負責人何秉邑身邊友人，以他們的個性和故事為角色原型，融入商品設計中，展現幽默與趣味的獨特風格。

「南美黑叔叔」由夫妻檔張喻涵與玻利維亞印加裔的Jesus Quisbert Mendoza共同經營，靈感源自南美洲古老印地安文化。品牌的手作精品選用南美天然礦石、蠟線、羽毛及羊駝毛等素材，透過Jesus巧手將傳統文化元素融入商品中，帶來異國風情的藝術作品。

至於「異想之森Fantasy Forest」則由王佳薇與王帛羽姐妹檔創立，以「逃離現實、稍作喘息」為核心理念，創作公仔、繪本及文創小物，並提供客製角色設計，滿足顧客對個性化商品的需求。

此次「Pop Up Asia」展會除是亞洲手創產業盛會，更是品牌交流與合作的絕佳平台。展會設置商務媒合，協助攤商進行跨國行銷，並舉辦國際論壇，讓參展者有機會與知名品牌創辦人交流。Jesus Quisbert Mendoza說，展會不僅創造良好的銷售成績，更幫助品牌接軌國際，感謝青年局提供的創業輔導資源，讓他們得以拓展行銷通路。

高市青年局局長張以理強調，攤車輔導計畫協助提升品牌攤車的經營能力，提供培訓課程、導師陪伴及專業顧問諮詢等服務，並針對展出細節給予建議，以提高攤車品牌的曝光率，成為展會的亮點。

青年局表示，攤商輔導計畫將持續媒合品牌參加在地市集，包括「美濃白玉蘿蔔節」和「OPEN家族氣球遊行」，希望增加攤商曝光機會、拓展客源，實現創業夢想。