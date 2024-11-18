台北市中正區喜來登飯店前17日發生2台公車和1台計程車碰撞事故，造成1死15傷，公運處也已開罰大都會客運、大有巴士各9萬元。大都會客運表示，今將透過警方向罹難者家屬轉達，期能至罹難者靈前弔唁並慰問家屬，且向家屬表達和解的誠意。

大都會客運49路公車行駛於忠孝東路準備右轉鎮江街，於路口處停等並執行指差確認程序，遭後方大有巴士212路公車追撞，致碰撞路口行人與計程車，造成1死與1名駕駛、14名乘客受傷。

公運處長李昆振指出，大都會客運、大有巴士因未善盡管理責任，已開罰各9萬元，而大有巴士女駕駛曾在8月與機車擦撞，雙方採私下和解。

大都會客運總經理李建文也指出，事故後已組危機處理小組，配合北市府進行事故處理，指派人員赴各醫院協助傷患就醫，並奉上壓驚紅包。受傷的14名乘客，除2位是在212線班車上，另12名都是大都會49線班車上的乘客，其中7名泰籍遊客皆無大礙，已在昨日下午完成和解、今日返國。

李建文說，另5名乘客有4位已出院，會逐日關心慰問，還有1位黃姓女士留院觀察，已於昨日傍晚偕同交通局長謝銘鴻、公運處長李昆振前往醫院慰問，除再致予慰問金外，也允諾給予最好的醫療照顧。至於罹難者林女，大都會客運也表達深沉哀悼之意，今將透過警方向家屬轉達，期能至罹難者靈前弔唁並慰問家屬，且向家屬表達和解的誠意。

李建文表示，大都會陳姓駕駛同仁經檢察官諭令10萬元交保後，公司也派員攜帶現金幫助陳員完成手續，並給予同仁公假及心理輔導，配合檢警偵辦。陳員54歲，進入大都會客運服務已13年，表現良好，再查陳員近年來每日工時皆在8小時以內，休假正常，上次休假為案發的前一天。

另，本案尚有一輛營業小客車受到損害，大都會客運也將聯繫修復車輛。大都會客運強調，雖然肇事責任有待釐清，但不影響公司全力進行善後工作，謹向罹難者家屬及車上乘客等受害人士表達慰問及歉意，也將更加努力提升行車安全，督促所屬務必遵守各項行安規定。