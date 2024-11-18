台南市遊蕩犬引發的人狗衝突不斷，市府多年前有意在各區覓地建置遊蕩犬暫置中心解決，但紛紛遭受在地民眾反對。經獲得仁德區成功里民的支持後，斥資2500萬元在該里內建置全台第一個遊蕩犬暫置區「毛孩森活村」，提供已馴化的遊蕩犬臨時安置，以便順利找到新主人認養。18日正式啟用時，市長黃偉哲承諾將優先收容仁德區的遊蕩犬。

毛孩森活村提供已馴化遊蕩犬安全、舒適的環境。（洪榮志攝）

台南市動保處表示，毛孩森活村位於成功里台86線快速道路下方五穴宮旁的台糖林地，占地1公頃。市府承租此地並編列2500萬元預算，今年2月1日動工後，11月18日正式啟用。園區共規畫6個區，並設置100個狗屋讓已馴化安置的遊盪犬在開放空間活動，預計可收容200隻。

台南市動保處在仁德區成功里建置全台第一個遊蕩犬暫置區「毛孩森活村」18日正式啟用，提供已馴化的仁德區遊蕩犬臨時安置，以便順利找到新主人認養。（洪榮志攝）

「毛孩森活村提供遊蕩犬安全、舒適的環境，未來將優先安置仁德區的遊蕩犬，行有餘力再安置新豐地區的遊蕩犬。」黃偉哲指出，各行政區不時傳出人犬衝突事件，引發遊蕩犬處理爭議，市府積極在各區尋找適當地點建置遊蕩犬暫置區，但常見就算是選在很偏僻的地方還是有民眾反對，很感謝成功里民的支持及議會支持預算，成功建置全台首處遊蕩犬暫置區，未來還將爭取民意支持，繼續在各區打造遊蕩犬暫置區，以解決人犬衝突的問題。

仁德區成功里長鄭晴而認為，先前評估毛孩森活村用地時，因該地距離主要民宅聚落較遠，民眾接受度可能較高，因此在里民群組發起調查時，只有2人提出質疑，「為何別處不要的設施，成功里卻要接受？」經進一步溝通後，提出意見者也能接受暫置區可協助地方解決遊蕩犬問題，並希望此處往後能成為示範區，且增加民眾散步、遛狗空間，才促成暫置區的順利設置。

不過，中華民國動物保護協會祕書長李朝全建議，暫置區的設置固然可以解決遊蕩犬收容問題，但往往因在地居民反對推動不易也緩不濟急；解決遊蕩犬問題最好還是能夠「源頭管理」，將「寵物登記」、「節育」等措施至少做到9成，才能有效降低棄養引發的遊蕩犬問題。