上周五美股那斯達克指數大跌2.24%，費城半導體指數更重挫3.42%。

由於日圓整體而言仍然強勢，仰賴出口的汽車股走跌，儘管日圓已從稍早前觸及的高點153兌一美元略為回落至155兌一美元。豐田汽車和日產汽車早盤均跌約1%

日本央行總裁植田和男（Kazuo Ueda）在向商界領袖發表談話時，沒有就何時再度升息釋出信號，使日圓匯率拉回。植田也將在台北時間中午12時45分召開記者會。

川普提名曾散佈疫苗錯誤訊息的小羅伯特·甘迺迪擔任美國衛服部長。中外製藥（Chugai Pharmaceutical）早盤收跌8.56%，在日經指數成分股中跌幅最大。東交所33大類股，以生醫股表現最疲弱。

在科技股方面，東京威力科創（Tokyo Electron）早盤收跌2.26%，新創公司投資大戶軟銀集團跌2.31%。

輝達（Nvidia）供應商愛德萬測試（Advantest）陷入震盪，盤中一度下挫3.58%，隨後反彈曾漲1.38%，但早盤以持平作收。

輝達將在周三美股盤後發布財報，將成為本周最受市場關注的焦點。