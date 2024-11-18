美達科技以混合訊號及CMOS影像感測器（CIS）測試設備為主力，應用領域包括5G通訊及相關基建、Wi-Fi 6及光通訊光感測、電源管理IC（PMIC）、功率放大器（PA）、3D感測等，並建立IPM、IGBT、GaN及SiC等測試系統搶攻電動車及第三代半導體測試商機。

美達科技2024年第三季合併營收6961萬元，季減31.78％、年增達51.01％，營業利益685.5萬元，季減達80.17％、但較去年同期虧損800.5萬元轉盈。加上業外收益同步減少，使稅後淨利1210.6萬元，季減達65.67％、但年增達近2.12倍，每股盈餘0.28元，均為近1年低。

不過，累計美達科技2024年前三季合併營收2.91億元、年增達1.35倍，營業利益0.69億元、較去年同期虧損0.29億元顯著轉盈。配合業外收益年增近50％創次高挹注，稅後淨利0.76億元、較去年同期虧損0.14億元顯著轉盈，每股盈餘1.74元，均自同期新低谷底反彈。

觀察美達科技本業獲利指標，第三季毛利率「雙降」至43.96％，營益率9.85％，較第二季33.38％驟降、仍優於去年同期負17.71％。前三季毛利率56.4％、營益率23.72％，較去年同期51.59％、負24％谷底翻揚。

美達科技第三季營運轉弱，主因主力的混合信號產品需求轉弱，營收4996.2萬元，季減41.71％、仍年增達1.61倍，影像感測產品1059.8萬元，季增達64.82％、年減38.4％，其他產品905萬元，季減8.44％、年增1.9％。

不過，累計前三季美達科技混合信號產品營收2.34億元、年增達2.43倍，仍較去年同期顯著強彈。影像感測產品0.28億元、年減26.48％，其他產品0.28億元、年增達68.83％。展望後市，公司預期今年營運表現將優於去年，且可望有較大幅度成長。