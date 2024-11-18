所幸跌深後搶短買盤進場，中小型股亦有矽瑪(3511)、偉訓(3032)、錸寶(8104)、寶緯(4558)、富堡(8929)、富驊(5465)、科誠(4987)、加百裕(3323)、達航科技(4577)、興能高(6558)、鴻翊(3521)、錸德(2349)等盤中股價亮燈漲停，加上傳產類股適時扮演撐盤角度，指數緩步向上拉升，截至11點45分止，加權股價指數約22595點，下跌147.63點，成交量為2270.41億元；OTC指數為253.2點，下跌3.23點，成交量為518.78億元。

今天盤中上市各類股以橡膠類股表現最佳，上漲4.88%，其次是塑膠類股及油電氣類股，分別上漲3.42%及1.27%；表現較差者為機電類股、其他電子類股及資訊服務類股，其中機電類股下跌2.67%，其他電子類股下跌1.85%，資訊服務類股下跌1.72%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股、上漲1%，表現最差為文創類股、下跌2.57%。

就技術面來看，台積電自11月11日起停止向大陸客戶供應7奈米以下晶片，市場憂心美中對抗為產業增添變數，美國科技股漲多拉回，台股也跟著連日走弱，上週五加權股價指數以22742.77點作收，累計一週下跌811.12點，跌幅為3.44%，週K收黑，日均量3974.4億元，以中小型股為主的櫃買市場跌勢更重，上週五OTC收盤指數為256.45點，累計一週下跌10.08點，跌幅為3.78%，週K收黑，日均量因市場趨於悲觀量縮至953.28億元；今天台股受到上週五美股重挫收低影響，指數以低盤開出，盤中指數一度下探季線；近期台股跌勢難止，今天盤中更下探季線，目前台股指數5、10日均線及月線呈現偏空格局，且月線也下彎走空，線型走勢欠佳，周KD高檔轉弱下探，MACD柱狀體維持負值，中期指標走勢偏弱，預期台股整理期間將拉長。

分析師表示，由於此次美國總統大選前美股已經先漲，致使選舉行情僅持續一週，台股又逢台積電與半導體產業等諸多不利因素衝擊一路緩跌，人氣已現潰散，短線上不易有大漲行情，指數恐陷入緩跌急反彈走勢。

由於美國聯準會(Fed)降息預期降溫，且川普慶祝行情逐漸鈍化，本周三為期貨結算，目前外資期貨空單居高不下，預期期貨結算前指數仍會震盪，須觀察外資期貨空單之變化，操作上建議勿過度追高，拉回逢低分批佈局，並汰弱留強，選股不選市。

本周的輝達財報將在美東時間20日盤後出爐，若財報優於預期將有利於台股年底做帳行情；選股方向上則以台積電相關、AI概念股、IC設計、顯卡、貨櫃航空、製鞋及壽險等族群為主。