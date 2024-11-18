正新第三季營收255.04億元，年增0.7％，稅後淨利23.29億元，年增18.1％，每股盈餘0.72元；累計前三季營收734.73億元，稅後淨利69.04億元，年增22.5％，每股盈餘2.13元。

今年以來連續三季獲利都維持在22億元以上的表現，正新持續專注在高毛利的產品銷售策略，產品組合及財務結構正持續優化，以及漲價時的議價能力提升。

今年以來17吋以上大尺寸高值化胎別銷售比重已達40％，此外，打入BMW集團兩車款後，歐洲銷售比重提升，隨著未來配合車款增加，歐洲OE、AM市場著墨程度也將越來越高。歐洲銷售狀況增溫，正新整體稼動率未來將緩步提升。

印尼廠拓展AM通路，產能已達4萬條/天，滿載狀況下營業淨利轉正，印度廠持續朝向2.5萬條/天邁進，逐步達到滿載。

外資上周買超正新達到8491張，助力上周五股價攻頂，今天盤中再度大漲8.5％，成交張數來到今年次大量。