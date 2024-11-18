回顧上周，豐興國內鋼筋、廢鋼平盤終止，上周國內廢鋼、鋼筋基價分別下跌每公噸300元、200元。型鋼產品基價則平盤，為連八周持平。
豐興盤價持續下跌，本周廢鋼收購價在每公噸9000元，鋼筋價格每公噸為1.84萬元，型鋼產品基價每公噸2.48萬元。
國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持續持平為每公噸325美元，為連三周平盤；然美國貨櫃廢鋼本周報價則從每公噸318美元續跌315美元，為連四周下跌。而澳洲鐵礦砂也由每公噸102.95美元升轉跌至97.15美元，終止連兩周走高。
豐興(2015)周一(11月18日)開出本周內銷盤價，國際原料美廢續跌，國內廢鋼、鋼筋盤價續跌，國內廢鋼下跌每公噸300元，鋼筋基價下跌每公噸200元，型鋼也止步連八周持平，型鋼產品基價每公噸下跌400元。需求方面，豐興表示，型鋼內外銷因天候因素稍弱，不過鋼筋、條線出貨尚可。
回顧上周，豐興國內鋼筋、廢鋼平盤終止，上周國內廢鋼、鋼筋基價分別下跌每公噸300元、200元。型鋼產品基價則平盤，為連八周持平。
豐興盤價持續下跌，本周廢鋼收購價在每公噸9000元，鋼筋價格每公噸為1.84萬元，型鋼產品基價每公噸2.48萬元。
國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持續持平為每公噸325美元，為連三周平盤；然美國貨櫃廢鋼本周報價則從每公噸318美元續跌315美元，為連四周下跌。而澳洲鐵礦砂也由每公噸102.95美元升轉跌至97.15美元，終止連兩周走高。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。