回顧上周，豐興國內鋼筋、廢鋼平盤終止，上周國內廢鋼、鋼筋基價分別下跌每公噸300元、200元。型鋼產品基價則平盤，為連八周持平。

豐興盤價持續下跌，本周廢鋼收購價在每公噸9000元，鋼筋價格每公噸為1.84萬元，型鋼產品基價每公噸2.48萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持續持平為每公噸325美元，為連三周平盤；然美國貨櫃廢鋼本周報價則從每公噸318美元續跌315美元，為連四周下跌。而澳洲鐵礦砂也由每公噸102.95美元升轉跌至97.15美元，終止連兩周走高。