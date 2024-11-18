農業部的媒體宣傳預算高達1.4億元，國民黨立法委員鄭正鈐發現位居各部會前5名，其中2021年至2023年的宣傳費中更有6家媒體年年重複，民眾黨立委張啟楷更點名農業部近幾個月的媒宣費標案都被4家電視台拿下，包括從政前任職的年代電視台，質疑媒宣費過度集中；農業部長陳駿季承諾，不會只有特定幾家媒體，會盡量擴大宣傳廣度。

鄭正鈐表示，2025年中央政府的媒體預算宣傳費高達25.88億元，比上個年度增加65％，其中農業部的媒宣預算雖然持平，但還是在各部會排名前5大，將近1.9億元，細看項目可發現，辦理「科技管理宣傳費」就有約500萬元，農糧署也有「農業資源管理」宣傳費約500萬元。

他指出，立法院預算中心也提到，農業部的媒體宣傳費用高度集中在某些媒體，而且多採限制性招標，2021年到2023年的每筆媒宣費用中，前10大廠商有6家年年重複，是各部會裡面最嚴重，這6家年年佔農業部媒宣費4成以上，希望農業部避免接下來用限制性招標，盼明年度的媒宣費用中，限制性招標可限制在10分之1以下。

張啟楷更點名，農業部今年有幾個月的宣傳費標案，都集中在「三立、民視、年代、華視」等電視台，要求農業部落實行政院長卓榮泰承諾「不允許宣傳過度集中的標案」，並推薦優質媒體中視、中天、寰宇以及TVBS也可以納入考慮。

民進黨立委邱議瑩則認為，農業部的預算編列跟去年一樣，都約為1.4億元沒有特別增加，但農業部應要多說明用途，否則會被說做大內宣、買網軍，但其實這個經費是用做台灣農產外銷、開拓市場，以及宣傳防疫觀念。

立法院經濟委員會18日審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分，農業部長陳駿季（見圖）列席。（劉宗龍攝）

陳駿季說明，媒宣費主要用作森林防火宣傳、邊境病蟲害檢疫、宣導非洲豬瘟防疫，另外也會做農產品的國際行銷跟以及市場開拓。

他指出，今年度的媒宣費共有8家媒體，並沒有集中在1、2間的媒體，且不同月份也會有不同的議題搭配，都會有不同的媒體感興趣，8家其實夠廣了，未來也會持續了解媒體的需求、受眾，不能針對特定幾家媒體，會盡量開拓廣度。