福爾摩沙夢想家球團18日宣布新洋將加盟，與現年32歲的帕奇爾(Andrew Joseph Pacher)正式簽約。帕奇爾身高208公分、體重109公斤，畢業於美國萊特州立大學(Wright State University raiders)，於大四賽季場均攻下11.5分、5.7籃板，隨後投入職業後曾在法國、匈牙利、義大利、瑞士、美國等職業聯賽留下出賽成績，是一個海外經驗豐富的球員。

2022-23賽季帕奇爾帶領義大利二級聯賽(Serie A2 ) Vanoli Basket Cremona球隊拿下冠軍，繳出13.7分、5.5籃板與1.1次助攻。上賽季效力於同聯賽的Gruppo Mascio Treviglio球隊，出賽33場，平均14.6分、7.3籃板且三分命中率近四成，身高搭配優異的外線手感，讓他成為在場上的「高砲塔」為球隊外圍進攻提供強力支援。

福爾摩沙夢想家總經理韓駿鎧表示：「帕奇爾是一位經驗豐富的球員，主要他有穩定的外線與身高優勢增強了他在場上的威脅，將為我們的團隊帶來更多變化。」也跟大家分享小故事，帕奇爾是杰倫楊（Jerran Young）的大學隊友，透過杰倫楊的大力推薦，他也認為帕奇爾非常適合夢想家。期待他將這份戰力注入球隊，為夢想家製造強大的化學反應。

帕奇爾對此次加入表示：「我是一名多功能的內線球員，能適應各種需求，具備內外線進攻能力，並喜歡為隊友創造機會。這是我首次來到台灣與亞洲，會和妻子與孩子共同享受這段旅程。我們帶著既緊張又興奮的心情，準備好接納當地文化與熱情！」他還特別提到，自己曾與夢想家球員杰倫楊同隊過，透過他了解到夢想家的強硬球風與實力。今年球隊陣容更為強大，讓他對新賽季充滿期待。