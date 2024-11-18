前日本AV女優三上悠亞引退後，轉型為Youtuber，同時回歸藝人參加綜藝節目，9日更受邀來台擔任職籃夢想家主場開球嘉賓，體驗一日啦啦隊。隊長梓梓（董梓甯）16日分享與三上悠亞一起跳應援舞的短片，笑稱：「我真的是很興奮像變態一樣。」

台灣體壇吹起一股啦啦隊外援旋風，除了韓籍的李多慧、安芝儇、趙娟週、南珉貞、李晧禎、金泰琳等人，還有來自日本的三上悠亞，首次替台灣職籃應援。梓梓16日透過IG上傳一段影片，畫面中，三上悠亞綁著雙包包頭，梓梓則綁低雙馬尾，兩人身穿同款不同色的短版小背心，不只秀出水蛇腰，正面深V剪裁還小露雙峰。當音樂一播放，梓梓、三上悠亞隨著旋律擺動身體、上下狂震，讓現場球迷瘋狂拍照。

三上悠亞、梓梓上下震動應援。（IG@t40533）

三上悠亞、梓梓一起跳應援舞，小露性感。（IG@t40533）

梓梓在文中表示，事前先丟8支舞蹈影片給三上悠亞，前一日女孩們在舞蹈教室練舞時，三上悠亞也一起排練到晚上23點，十分敬業。球隊交代梓梓整天帶著三上悠亞，告訴對方應援的位置與動作，梓梓忍不住笑說：「我真的是很興奮像變態一樣。」她誇讚三上悠亞本人臉很小、身材一級棒，相當羨慕對方，期待未來還有機會一起演出。

梓梓稱讚三上悠亞臉小、身材佳。（IG@t40533）

而三上悠亞連續兩天都在IG分享為夢想家應援的動態，興奮地寫道：「穿上各種制服真開心！感謝啦啦隊的隊員們，非常溫柔地教了我很多，非常感激！我愛你們！！謝謝台灣！」她也附上多張應援辣照；其中一張，三上悠亞融入啦啦隊，大家互相打氣，氣氛和樂，而由上往下拍的視角，也讓網友大飽眼福。

三上悠亞擔任一日啦啦隊。（IG@yua_mikami）

三上悠亞擔任一日啦啦隊，跳舞時露出安全褲。（IG@yua_mikami）