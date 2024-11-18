永和大陳公辦都更單元4今舉辦簽約儀式。（呂健豪攝）

新北市永和最重要的大陳公辦都更案，今（18）日舉辦簽約儀式，由新北市長侯友宜、住都中心執行長錢奕綱及出資人皇翔建設董事長廖年吉共同完成，而長期關心該案的在地民代，新北市議會副議長陳鴻源、議員許昭興、連斐璠也到場見證。侯友宜期盼，完成簽約以後，明年即可以開始動工。

侯友宜表示，皇翔建設在大陳單元3就跟新北市共同合作，今天又迎來大陳單元4，而新北市屋齡30年以上的老舊房子非常多，高達幾十萬戶，所以市府推動公辦都更，希望藉著政府的部門贏得民眾更多信任，能夠大幅推動都更，讓新北市展開一個新面貌和發展。

侯友宜說，住都中心成立以後，不斷積極面對、處理更複雜的都更環境，永和大陳都更就是全國看來最複雜、最不好解決的都更個案，但這幾年在大家努力下，大陳單元2能夠順利完工並配發給住戶，也帶給所有大陳住戶新的希望跟機會。

侯友宜強調，大陳都更這幾個區塊可以翻轉永和的住宅品質，尤其是自己上任市長後，多次去當地的巷弄穿越，都覺得那裡的公安環境有問題，每次看到都很煩惱，萬一發生火警，不要說消防車，連救護車都進不去，而當地住戶又是當年為國犧牲奉獻保衛中華民國也是大家念念不忘創造經濟繁榮的前輩們，所以應該給他們更好的環境，大陳單元2的成功，讓大家可以努力再拚，希望單元4簽約以後，明年就能動工。

錢奕綱說明，單元4最大的特色，是與單元3隔著超過2000坪的中央公園對望，而此次出資人與單元3同為皇翔建設，也少了單元間開發介面協調的問題，相信進度上能走得更快一些，未來將配合地方需要留設公益空間，除了中央公園，更將型塑友善舒適的開放空間。

錢奕綱補充，大陳都更最後一塊拼圖單元1，若順利推動，預計明年第一季簽約。大陳地區現況狹小巷弄，建物老舊的現象即將翻轉，市府團隊也盼周邊居民包容更新重建過渡期的種種不便，共同期待嶄新的大陳面貌。