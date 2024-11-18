為強化檢察機關與轄區政風機構之業務聯繫，中檢召開「台中地區政風業務聯繫協調中心會議」，台中地區各中央機關、地方政府及國營事業政風機構主管共計131人出席與會。（中提供／馮惠宜台中傳真）

近年綠能議題夯，隨之而起綠能犯罪案也爆增，法務部統計從2021年初至今年9月底的案件，已起訴63案、91人，查扣不法所得累積破億。台中地檢署特別請主任檢察官李俊毅就「防制綠能犯罪、破解圖利與便民」進行專題報告，籲請社會大眾勇於檢舉，全力打擊綠能蟑螂。

中檢為強化檢察機關與轄區政風機構業務聯繫召開「台中地區政風業務聯繫協調中心會議」，由檢察長張介欽主持，台中地區各中央機關、地方政府及國營事業政風機構主管共計131人出席與會。會中特別針對「防制綠能犯罪、破解圖利與便民」進行專題報告。

根據法務部統計從2021年初至今年9月底全台綠能犯罪案件，已起訴63案、91人，查扣不法所得累積破億。其中苗栗縣無黨籍三灣温姓鄉長因涉嫌利用職務收受大量工程標案及人事任命的賄賂，經檢方調查他在2018至2021年任期期間共涉及129件工程標案、2件人事案和1件洗錢案，不法所得高達1289萬餘元，苗檢已在今年（2024年）8月起訴。

另，彰化縣前大城鄉蔡姓鄉長和前秘書王姓男子在當地的綠電工程中扮演「攔路虎」角色，蔡先以拒絕發給路證的方式阻撓工程進行，再由王等人利用疏通民眾抗爭等理由向廠商索賄。最終二審判決蔡4年5月徒刑，王應執行12年有期徒刑。

主任檢察官李俊毅以實務案例說明公務員、民代和黑道藉機勒索施工廠商妨害綠能產業之犯罪態樣及手法，籲請社會大眾勇於檢舉，全力打擊綠能蟑螂，維護產業合法秩序。