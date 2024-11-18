肇事的謝姓女司機於事發現場一派輕鬆。（圖／翻攝自中天新聞）

北市公車撞行人害夫妻生死永隔，肇事司機低頭玩手指、笑容燦爛。（圖 / 翻攝自中天新聞）

台北市中正區喜來登飯店前，昨（17）日上午發生公車撞死行人的嚴重事故。一對原本相約假日散步的夫妻穿越斑馬線時，因第二輛公車快速往前衝向當時正在停讓的第一輛公車，造成50歲林姓婦人當場被捲入公車底盤，送醫後仍因傷重宣告不治。鄒姓丈夫相驗時神情悲慟、一度呆滯不能言語，但今有媒體報導，稱身為肇事司機的謝姓女子在現場不明原因竟滿臉笑容。

事發後，大有巴士肇事司機謝姓女子受訪時表示，稱她並不記得車禍發生的細節，直言自己已經失憶，「我真的不知道，當下就突然聽到砰一聲，然後就玻璃開始噴，我們車就被拉走了就這樣。」；另根據《中天新聞網》報導，謝女在車禍發生後，於現場接受員警詢問時，竟見她一邊低頭玩手指、表情輕鬆，似乎整起事故與她並無瓜葛。

相比因這場死亡車禍痛失妻子的鄒姓男子，當檢方到場相驗釐清林婦確切死因時，鄒男站在一旁、全程魂不守舍。檢警詢問事發經過時，鄒男也仿佛尚未從接獲妻子死訊的噩耗裡緩過來，神情呆滯，一個字也說不出來。

這起事故除了造成1名行人死亡，而兩輛公車上有乘客在車禍發生時因強烈的衝擊力撞擊椅背、從座位上跌落，所幸受傷的15名乘客均無大礙，而其中7名乘客則為泰國觀光客。

肇事司機謝女所屬的大有巴士公司、協理王榮光指出，謝女工作表現尚可，今年初考獲駕照，2月入職後經過一個月的訓練，並有資深前輩教導帶領，才在3月正式上路，8月間曾因不熟悉而發生過小擦撞。針對公車追撞致死案，王榮光強調，後續公司將加強新進員工的教育訓練。