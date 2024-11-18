美超微財報難產，最快本周從那斯達克指數下市，若成真將是美超微第二度退市，僅能進行場外交易，後續走向備受市場關注。台股海外ETF國泰標普北美科技（00770）、富邦納斯達克（00662）直接持有美超微股票，將因此受到衝擊，美超微概念股近日也出現跌勢，表現同樣不理想。

美超微若無法盡快提交財報，找到願意負責簽證的會計師，並進一步提交改善計畫，將啟動那斯達克交易所的下市程序，可能繼2018年後再度下市，當時美超微也是出現無法交出財報的狀況，最後是交完財報與罰款後，才在2020年重新上市。

對此，金管會官員表示，就目前來看，美超微下市對國內投資人來說，直接買美超微股票者的影響最大，其次則為國人投資的境內外基金中，包含投資美超微的成份股。

截至10月底，我國投資美超微高達1.06億，且有6檔投信基金持有美超微股票，尤其國泰標普北美科技（00770）、富邦納斯達克（00662）兩檔ETF為直接持有，佔成分股權重同為0.07%。

除此之外，美超微概念股同樣受到衝擊，麗臺、南俊國際及優群等個股都在消息爆出後下殺，且近期台股大盤漲高後下跌，半導體及AI概念族的表現也都不理想，後市出現雜音。