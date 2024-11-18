現在許多學校為了找名人演講以為老師增能頭痛不已，教育部今天表示，將於11月20日、12月18日及明年1月8日等3天的下午2時至4時30分，邀請公益平台文化基金會董事長嚴長壽、Appier獨立董事簡立峰及台灣大哥大總經理林之晨進行線上演講，說明現在世界趨勢及產業界的人才需求，將列入教師研習時數。

教育部次長葉丙成表示，每周三下午都是國小教師的研習時間，但他發現，許多學校為了找人來演講並不容易，尤其若要找很有名、很厲害的人，常邀不到。因此，教育部國教署就找來幾位具有份量的人士為老師開講，分析現行世界局勢及產業界用人的需求，讓老師在教育學生時更有方向。

教育部表示，將於今年11月20日起辦理高級中等以下學校創新教育系列課程，邀請各領域的卓越專家，分享對教育、科技及企業經營的深刻見解，期盼透過講座交流，為教學現場帶來更多創新的教育思維及提升教育科技應用。

葉丙成指出，高級中等以下學校創新教育系列課程共計3場次，為讓關心教育相關議題的教育界人士、家長及社會大眾等能夠共同參與，3場系列課程均採線上直播方式辦理。之後也會將影片放在網路上，讓老師及家長可以隨時上網觀看。

教育部的這3場教育創新演講，第1場於11月20日登場，邀請嚴長壽進行專題演講，並與葉丙成交流意見、翻轉教育；第2場於12月18日舉行，邀請簡立峰主講；第3場則由林之晨主講。

葉丙成說明，面對全球快速發展，改變教育思維是重要關鍵，教育部作為師生最有力量的後盾，希望能與各界教育夥伴們、家長共同激發新的教育觀點，使臺灣教育呈現創新的多元風貌，以培養孩子與國際接軌，成為未來時代所需要人才。

教育部表示，期盼透過本系列課程，能為學校親師生創建一個互動與學習的平臺，也為教育界帶來新的靈感與視野，並在教學實踐中融入創新元素，提升教學效果。更多詳細活動資訊可至「自造教育及科技輔導中心」網站查詢。