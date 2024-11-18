新北市勞工局攜手心路基金會打造全台首家綠色庇護工場，輔導慈佑及慈泰庇護工場推動環保永續，除使用可分解包材、可完全回收再利用的塑膠袋等，並完成溫室氣體盤查與使用5％綠電，2家庇護工場電費每月雖各增3000多元，但卻能年減7700公斤的碳排量，心路基金會盼民間企業能贊助綠電，以減輕庇護工場負擔。

勞工局今（18）日舉辦「全台首家綠色庇護工場亮相」記者會，展示新北市庇護工場邁向環保永續、淨零減碳的階段成果。勞工局長陳瑞嘉表示，新北市目前有25家庇護工場、提供500多個就業機會，長期推動身心障礙者就業，在輔導庇護工場的過程中，也期許工場能具有SDGs的前瞻規劃，以及因應企業ESG精神的潮流。

慈佑庇護工場提供洗衣服務，洗衣後給客人的包裝使用可再利用回收的塑膠袋。（陳慰慈攝）

慈泰與慈佑分屬烘焙及洗衣的指標性庇護工場，去年在工業技術研究院與心路基金會共同辦理的「淨零公正轉型與社福工作相遇」工作坊作為示範單位，近年逐步朝向淨零減碳的目標，如包裝塑膠減量、運用友善環境的包材，以及調整產程減少能源使用等，可看見2家庇護工場對守護環境的堅持。

慈泰庇護工場的禮盒包裝使用環保大豆油墨印刷、外盒設計可二次再利用。（陳慰慈攝）

此外，慈佑庇護工場與慈泰庇護工場更積極導入再生能源（太陽能發電），為工場投入淨零轉型做出規劃，並計劃納入綠色採購，實現深耕在地、生態永續的價值。

心路基金會賴炳良執行長表示，心路以永續爲營運目標，率先自發性完成身障社福團體ESG報告書。並於去年參與國科會淨零沙盒計畫，過程中找到自身在淨零排碳努力的路徑，以結合身障公益與環境公義,希望打造共生共存的「綠色庇護工場」，不僅完成位於新北的兩間庇護工場溫室氣體盤查與導入5％綠能外，今年更協助輔導慈泰、慈佑庇護工場導入循環經濟並訂定節能減量目標，期望未來持續分享更多社福團體一同邁向永續之路。

記者會現場展示轉型為綠色庇護工場所做的一系列友善環境成果，有FSC認證原料的創新商品、森林管理委員會驗證的友善林木、使用環保大豆油墨印刷、防撞包材採用水溶性可分解的玉米澱粉泡泡粒、100％可生物分解的水活性牛皮紙膠帶，並積極採用自然農法栽種、零農藥的台灣在地小農食品原料，減少跨境採購導致碳足跡的發生，將衣物包裝袋更換為環保再生塑膠袋，以及響應減碳，由聯詠科技愛心詠續基金資助，預計在2025年將柴油鍋爐更換為天然氣鍋爐。