新北市地政局今（18）日公布今年上半年住宅租金指數，板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、汐止及淡水等7大次分區，分別為104.52、105.6、103.63、103.32、103.11、103.69、99.55，這半年的漲跌幅介於-2.82％至2.68％之間，與去年同期相較有-2.28％至3.32％的年變動率。

地政局表示，觀察本市7大次分區，今年上半年除淡水區呈現微幅下跌外，其餘次分區皆呈現微幅上漲趨勢，上漲幅度以中和永和、板橋土城、新店較為明顯，與去年下半年相較，分別有2.68％、1.55％、1.45％的漲幅。

地政局分析淡水區下跌原因，淡海新市鎮租金價格相對高但本期案件減少，真理大學周邊案件增加但價格相對低，2區域租屋客群有別而有租賃型態、租金單價的差異，兩相加總之下，本期淡水區租金仍呈現下跌。

另中永和屬蛋黃區，因套房物件較多、單坪租金較高，致使本期上漲較為明顯。整體而言，本市各區域住宅市場因重大公共建設持續推動，完善生活機能，剛性需求除支撐區域買賣市場外，租賃需求亦使租賃市場熱絡，價格微漲。

地政局補充，各期租金指數可能會有漲跌互見的波動，不必然代表該期價格有劇烈漲跌幅，指數變化觀察仍以長期趨勢較具參考性。未來除了每季持續皆會定期公布6大類24項買賣住宅相關之指數統計資料，並製作「新北市不動產市場分析季報」外，之後每半年也將固定發布住宅租金指數，以提供多元房市訊息及專題分析供外界參考，相關資料已置於「新北市政府地政局網站」（網址：https://www.land.ntpc.gov.tw）及「新北不動產愛連網」（網址：https://i.land.ntpc.gov.tw）。